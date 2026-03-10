ROMA (ITALPRESS) – Incendio di un pullman nel centro di Kerzers, nel cantone di Friburgo. in Svizzera.

Un primo bilancio delle forze dell’ordine parla di 6 morti e 5 feriti. Un uomo si sarebbe dato fuoco e avrebbe causato il rogo della corriera, secondo quanto raccontato ai media svizzeri da alcuni testimone che hanno visto l’uomo versarsi della benzina e appiccare il fuoco. La Polizia non ha ancora confermato questa versione.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).