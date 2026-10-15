Home Video News Xinhua Cina: social commerce aiuta aziende occidentali ad aumentare vendite nel Paese
Cina: social commerce aiuta aziende occidentali ad aumentare vendite nel Paese
"Il segmento cinese può rappresentare un'importante protezione degli utili contro una potenziale stagnazione nei mercati occidentali", ha riferito il "Wall Street Journal". Il colosso britannico dei beni di consumo Reckitt è stato citato come esempio di azienda in grado di mantenere una crescita a doppia cifra in Cina, adattando la propria strategia di vendita alla tendenza del social commerce nel Paese, un approccio che potrebbe ispirare le aziende occidentali a individuare opportunità di crescita nel mercato cinese, sempre più competitivo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)