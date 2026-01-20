Sviluppo rurale, l’Italia ha speso il 99% dei fondi Ue

ROMA (ITALPRESS) - L’Italia ha raggiunto un livello di spesa pari al 99,4 per cento dei fondi europei destinati allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2022 per un totale di oltre 14 miliardi. Lo ha annunciato il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, secondo cui uno degli obiettivi prioritari del suo insediamento è stato quello di migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse disponibili per il settore primario evitando che fondi già assegnati restassero inutilizzati. Il risultato ottenuto è stato reso possibile anche grazie a un intervento normativo inserito nella legge di bilancio 2025 che ha consentito alle Regioni di aumentare la quota di cofinanziamento comunitari. Lollobrigida ha inoltre evidenziato l’andamento positivo della spesa per lo sviluppo rurale nell’ambito del Piano strategico della PAC 2023-2027 che al 31 dicembre 2025 ha superato i 4 miliardi di euro di pagamenti. Un risultato attribuito al coordinamento tra Ministero e Agea impegnati a rendere le politiche agricole più efficaci. Guardando al futuro il ministro ha ricordato che il bilancio comunitario per l’agricoltura 2028-2034 prevede oltre 40 miliardi di euro destinati a sostenere concretamente agricoltori e pescatori garantendo redditi adeguati e cibo di qualità ai cittadini. abr/azn