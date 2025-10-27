Sviluppo economico, in Liguria nuovo bando a sostegno di progetti cooperativi

GENOVA (ITALPRESS) – Centomila euro a sostegno del mondo cooperativo ligure. “Una misura con cui proseguiamo, dopo esser stati i primi a livello nazionale ad approvare un piano d’azione dedicato, il percorso di valorizzazione della cooperazione ligure, settore che rappresenta un pilastro dell’economia sociale e della crescita sostenibile regionale – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, commentando il nuovo bando approvato nell’ambito della legge regionale 19/2010 -. Sostenere chi quotidianamente rappresenta un punto di riferimento per la categoria significa dare forza e continuità a un modello di impresa che mette al centro il lavoro e la partecipazione”.

Tra le iniziative ammissibili a contributo rientrano attività legate a formazione, ricerca, innovazione e cultura cooperativa. Le domande potranno essere inviate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore dal 30 ottobre al 10 novembre via PEC a [email protected], utilizzando la modulistica presente sul sito di Regione Liguria. Saranno ammissibili a contributo i progetti realizzati e conclusi nel 2025.

– foto d’archivio ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).