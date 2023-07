ROMA (ITALPRESS) – Ventiquattro gare, si inizierà in Bahrain il 2 marzo 2024 e si finirà ad Abu Dhabi l’8 dicembre. E’ il calendario 2024 del Mondiale di F1, annunciato da FIA e Formula 1 e approvato dal World Motor Sport Council. La Formula 1 ha chiarito la sua intenzione di muoversi verso una maggiore regionalizzazione, riducendo gli oneri logistici e rendendo la stagione più sostenibile, spostando, ad esempio, il Giappone ad aprile, l’Azerbaigian a settembre e il Qatar dopo Abu Dhabi. In Bahrain e in Arabia Saudita, prime due gare della stagione, il Gran Premio si svolgerà di sabato, a causa del Ramadan.

Questo il calendario completo del 2024:

2 marzo: Gp Bahrain

9 marzo: Gp Arabia Saudita

24 marzo: Gp Australia

7 aprile: Gp Giappone

21 aprile: Gp Cina

5 maggio: Gp Miami

19 maggio: Gp Emilia Romagna

26 maggio: Gp Monaco

9 giugno: Gp Canada

23 giugno: Gp Spagna

30 giugno: Gp Austria

7 luglio: Gp Inghilterra

21 luglio: Gp Ungheria

28 luglio: Gp Belgio

25 agosto: Gp Olanda

1 settembre: Gp Italia

15 settembre: Gp Azerbaijan

22 settembre: Gp Singapore

20 ottobre: Gp Usa

27 ottobre: Gp Messico

3 novembre: Gp Brasile

23 novembre: Gp Las Vegas

1 dicembre: Gp Qatar

8 dicembre: Gp Abu Dhabi.

