ROMA (ITALPRESS) – Sabato scorso ha preso il via da Varazze la nuova avventura “Missione Olimpiadi 2024” organizzata dal Club del Gommone di Milano col supporto di Suzuki e il cantiere Nuova Jolly, che catalizzerà l’attenzione degli appassionati “gommonauti” fino al 2 giugno, data stimata per la fine del raid. La nuova spedizione in gommone, con destinazione Parigi, vedrà protagonisti sette equipaggi che si alterneranno a bordo di un RIB Nuova Jolly, il Prince 24, spinto da un fuoribordo Suzuki DF300AP. “Missione Olimpiadi 2024” avrà un sequel a maggio del 2025 e poi a febbraio del 2026, quando le Olimpiadi, stavolta quelle invernali, approderanno a Milano. L’obiettivo è quello di unire idealmente Parigi a Milano per celebrare i più grandi eventi dello sport che ci attendono nei prossimi due anni. Questo raid, che ha ottenuto il patrocinio della Federazione Italiana Motonautica e di Confindustria Nautica Italiana, oltre alla media partnership della rivista specializzata Il Gommone, raggiungerà la Capitale francese attraverso 3.100 miglia di navigazione (passando per Gibilterra, navigando nel Mediterraneo, poi nell’Atlantico per risalire la Senna fino ai pontili del Port de L’Arsenal, a ridosso di Place de la Bastille).

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]