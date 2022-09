VERONA (ITALPRESS) – Suzuki S-Cross Hybrid 140V è l’ultima evoluzione della S-Cross Hybrid della casa giapponese. La Suzuki ha svelato la sua ultima nata con un test drive sugli sterrati della Valpolicella in provincia di Verona, strade immerse nei vigneti che hanno offerto il meglio della S-Cross Hybrid 140V. Un nuovo motore, un nuovo cambio e un nuovo sistema ibrido si affiancano, all’interno della gamma S-Cross Hybrid, al sistema 48V basato sul 1.4 BoosterJet in abbinamento alla trasmissione manuale. Progettata per soddisfare i bisogni di dinamicità dei moderni proprietari di Suv in ogni fase della loro vita S-Cross Hybrid 140V è un vero Suv, funzionale e dal design avanzato e con la sua estetica forte e potente, è in grado di garantire efficienza, potenza, capacità 4WD, sistemi di guida assistita e infotainment avanzati e connessi grazie alla nuova App Suzuki Connect. Diversi i punti di forza della nuova vettura Suzuki. Innanzi tutto lo stile unico made in Italy.

La linea della nuova S-Cross Hybrid, infatti, è stata studiata presso il Centro Stile Suzuki di Torino, l’unico dei quattro design center di Suzuki presente sul territorio europeo. Altri due si trovano in Giappone, mentre l’ultimo è in India a New Delhi. La griglia frontale piano-black conferma il carattere dinamico della vettura e completa lo stile dei gruppi ottici anteriori e posteriori. I passaruota squadrati, insieme con i dettagli silver degli skid-plate anteriore e posteriore, sposano appieno la natura Suv aggressiva della nuova S-Cross Hybrid. La nuova vettura Suzuki è muscolosa all’esterno e elegante negli interni e unisce spirito di avventura con tutto il confort per affrontarla. Le ampie vetrature, compreso il tetto panoramico, garantiscono una visibilità unica. I sedili, con fianchi seduta e schienale in materiale pregiato, offrono nella parte centrale una finitura con effetto tessuto, a sottolineare il carattere off-road dell’auto.

Per tenere sotto controllo tutti i sistemi di bordo è inoltre in grado di mostrare i dati sulla condotta di guida ed i consumi, autonomia, gestione del sistema ibrido e gli avvisi. Il sistema si interfaccia con la videocamera posteriore e la videocamera 360°. Il sistema è dotato di navigatore satellitare. La gamma S-Cross Hybrid è in grado di soddisfare al meglio le esigenze di mobilità attuale. Da oggi infatti all’apprezzato motore 1.4 BoosterJet con sistema ibrido 48V si affianca il sistema 140V di Suzuki che si basa sul lavoro coordinato di 3 elementi: modulo ibrido con motogeneratore da 24,6 kW e batteria di trazione da140V, motore 1.5 DualJet K15C, cambio robotizzato AGS. Tutti e tre le componenti sono state interamente progettate da Suzuki con l’obiettivo di garantire un livello di elettrificazione elevato, mantenendo al tempo stesso un peso complessivo contenuto e migliorando l’esperienza di guida complessiva.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).