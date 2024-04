MILANO (ITALPRESS) – Il Cda di Piaggio & C. Spa ha nominato

Matteo Colaninno alla carica di presidente e Michele Colaninno alla carica di amministratore delegato. Il Cda ha inoltre valutato, tra l’altro, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai consiglieri Alessandro Lai, Graziano Gianmichele Visentin, Andrea Formica, Ugo Ottaviano Zanello, Micaela Vescia, Paola Mignani, Patrizia Albano, Rita Ciccone e Raffaella Annamaria Pagani, valutando quindi positivamente la composizione dell’organo amministrativo, composto in maggioranza (9 su 12) da amministratori indipendenti ai sensi della richiamata normativa. Il Cda, in linea con il sistema di amministrazione e controllo cosiddetto “monistico” adottato dalla società, ha inoltre nominato un Comitato per il Controllo sulla Gestione con funzioni di controllo costituito da tre componenti, in carica per il triennio 2024-2026, nelle persone di Raffaella Annamaria Pagani quale presidente, di Alessandro Lai e Paola Mignani. Il Cda ha inoltre adottato delibere in materia di corporate governance, provvedendo alla nomina del consigliere indipendente Alessandro Lai quale Lead Independent Director.

L’istituzione di un Comitato per le operazioni con parti correlate, composto dai consiglieri indipendenti: Rita Ciccone, in qualità di presidente, Andrea Formica e Micaela Vescia; all’istituzione di un Comitato Nomine e Remunerazione, composto dai consiglieri indipendenti: Graziano Gianmichele Visentin in qualità di presidente, Rita Ciccone e Alessandro Lai. alla nomina dell’Ad Michele Colaninno, quale chief executive officer incaricato dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attribuendo ad esso tutte le funzioni; all’istituzione di un Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, composto dai consiglieri indipendenti Graziano Gianmichele Visentin, in qualità di presidente, Alessandro Lai e Paola Mignani. Il Consiglio ha inoltre confermato quali componenti dell’organismo di vigilanza per il triennio 2024-2026 Antonino Parisi (membro esterno e presidente), Fabio Grimaldi (membro interno, responsabile Legal & Tax del Gruppo Piaggio) e Giovanni Barbara (membro esterno).

Il Cda ha infine approvato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie.

