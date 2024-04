GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Range Rover Electric apre la strada alla propulsione elettrica, alla raffinatezza e ai viaggi di lusso con i prototipi ora sottoposti ad alcuni dei testing ground più impegnativi del mondo. La propulsione completamente elettrica viene messa alla prova a temperature estreme, da -40 °C nel Circolo Polare Artico, a +50 °C nei deserti roventi del Medio Oriente. I primi test si sono concentrati sulla capacità della batteria e dell’unità di propulsione elettrica (EDU) – ovvero i componenti principali del veicolo, tra cui la trasmissione, il motore elettrico e l’elettronica di potenza – a temperature estreme sotto lo zero fino a -40° C. Sia la batteria che l’EDU sono assemblate per la prima volta internamente da JLR.

I laghi ghiacciati della Svezia sono stati il banco di prova del nuovo sistema di propulsione completamente elettrico che consentirà a Range Rover di superare le sue già leggendarie prestazioni su superfici a bassa aderenza, garantendo che le sue capacità su tutti i terreni, tutte le condizioni atmosferiche e tutte le superfici rimangano senza uguali.

Per la prima volta su Range Rover, un nuovo sistema di controllo della trazione offre livelli eccezionali di prestazioni su superfici ghiacciate o a bassa aderenza. Al posto di una tradizionale configurazione del controllo di trazione basata esclusivamente sull’unità ABS, Range Rover Electric distribuisce l’attività di gestione dello slittamento delle ruote direttamente a ogni singola unità di controllo della trazione elettrica, riducendo il tempo di reazione della coppia su ciascuna ruota da circa 100 millisecondi a appena 1 millisecondo.

Un innovativo software, sviluppato internamente da JLR, consente un controllo preciso della velocità EDU per una gestione accurata dello slittamento delle ruote, riducendo la necessità di intervento dell’ABS. La trazione è massimizzata su tutte le superfici con una risposta eccezionale, composta e raffinata, migliorando significativamente l’esperienza di guida di Range Rover. Questo sistema lavora in armonia con i sistemi di controllo della stabilità e del telaio per fornire una guida ancora più raffinata.

“Range Rover con alimentazione elettrica rappresenta il lusso, la raffinatezza e le capacità consuete di Range Rover in aggiunta a una propulsione completamente elettrica quasi silenziosa che offre viaggi piacevoli e rilassanti.

Per essere sicuri di curare anche il minimo dettaglio, siamo a buon punto con il nostro programma di test fisici e di sviluppo, tutti progettati per spingere Range Rover Electric al limite e garantire che le sue capacità rimangano ineguagliabili quando arriverà a voi” ha dichiarato Thomas Mueller, Executive Director Product Engineering.

foto: ufficio stampa JLR

(ITALPRESS).