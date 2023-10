ROMA (ITALPRESS) – Nel suggestivo contesto dell’EUDI (European Dive Show), il salone internazionale della subacquea, svoltosi a Bologna nel weekend, Suzuki ha annunciato il rinnovo della partnership con la Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) per i prossimi due anni. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della federazione, Ugo Claudio Matteoli, e il responsabile marketing Moto e Marine di Suzuki Italia, Gabriele Carè. Carè ha confermato la piena cooperazione di Suzuki, informando la stampa dell’ampliata collaborazione, che oltre alle attività collegate alla pesca sportiva, che già legano i motori fuoribordo agli appassionati dell’alieutica, abbraccerà anche le discipline subacquee e il nuoto pinnato. Grazie a questo accordo i guardia pesca potranno pattugliare il territorio con barche spinte dai fuoribordo Suzuki; un necessario e forte segno di rispetto verso la natura, che conferma l’impegno dell’Azienda e della Federazione nella salvaguardia dell’ambiente. “L’ampliamento della collaborazione tra Suzuki e la Fipsas – ha dichiarato Carè – rappresenta un passo significativo per l’azienda giapponese. L’acqua gioca un ruolo centrale in tutte queste discipline e la volontà di Suzuki è quella di entrare nell’ambito più competitivo della Federazione, dimostrando il suo impegno nel rispettare le regole, gli avversari e, nel caso della pesca, la fauna marina. Da anni lavoriamo assieme a tutti i pescatori che fanno parte del nostro Suzuki Fishing Team, nella diffusione della pratica del ‘Catch and Releasè, ovvero il rilascio dei pesci dopo la loro cattura. Ciò dimostra la dedizione di Suzuki nel promuovere una pratica di pesca sostenibile e, ancora una volta, a rispettare l’ambiente. Assieme a Fipsas, Suzuki si prepara a tuffarsi in un futuro ricco di sfide e opportunità nel mondo dell’acqua”.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

