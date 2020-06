Il 100% della gamma auto Suzuki da quest’anno è ibrida ed anche Agos sta operando proprio per favorire e valorizzare il connubio tra performance ambientale e tecnologica. Un perfetto esempio di strategia “win win”, che attraverso Suzuki Finance ha come obiettivo quello di rafforzare le quote di mercato grazie a soluzioni di finanziamento innovative e omnicanale, come il Suzuki Solutions e l’Agos Self, oppure proposte direttamente riservate ai dealers come lo stock financing. “E’ davvero una grande soddisfazione confermare la continuità di questa partnership strategica per garantire alla clientela un’offerta sempre più completa e di valore”, dichiara Dominique Pasquier, CEO e Direttore Generale di Agos. “Quella con Suzuki – che abbraccia il mondo auto e il mondo marine – è una vera e propria sinergia che arricchisce il mercato e sottolinea la qualità della relazione, basata su valori comuni e sulla consapevolezza del ruolo importante che insieme le nostre aziende possono avere per indirizzare i clienti verso una mobilità sostenibile. Puntiamo sulla vicinanza tra le nostre due realtà, che si realizza anche attraverso continue occasioni di confronto e di formazione e la partecipazione e l’abbinamento dei due brand in importanti momenti e manifestazioni di settore.”

“Suzuki ha scelto Agos trent’anni fa per i servizi finanziari dedicati ai nostri Clienti. In un mondo in cui la continuità è un valore, celebriamo il rinnovo della partnership. Agos è sempre all’avanguardia sia dal punto di vista dei prodotti (ad esempio il “Suzuki Solutions” permette di scegliere se tenere o rivendere l’auto dopo 3 anni, a prezzo predefinito) che dal punto di vista dell’innovazione tecnologica (“AGOS Self” permette al cliente Suzuki di perfezionare la pratica sul sito Suzuki). Non è dunque una sorpresa che AGOS sia il leader in Italia nel settore dei finanziamenti,” commenta Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia “e partner strategico nella crescita italiana del Marchio Suzuki”.

(ITALPRESS).