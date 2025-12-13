Suzuki Rally Cup, Nalli “Motorsport nel nostro DNA”

TORINO (ITALPRESS) - "Il Motorsport è il nostro sport, essendo Suzuki un costruttore di automobili, motociclette e anche motori fuoribordo, siamo molto impegnati nella produzione e competizione che si fa con questi mezzi. Per noi è un onore far divertire tanti clienti sportivi italiani con la Suzuki Rally Cup, che quest'anno arriva alla diciottesima edizione, quindi è entrata nel nostro dna, diventando addirittura maggiorenne. È una formula semplice nel regolamento, perché impedisce praticamente qualunque modifica all'auto di serie che non sia mirata alla sicurezza. Questo garantisce la tradizionale affidabilità di Suzuki con prestazioni interessanti e divertenti, che permettono di confrontarsi ai giovani insieme a quelli che sono giovani dentro e che hanno molta più esperienza". Così il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli, alla premiazione dei campionati 2025 di Suzuki Motorsport, oggi a Caselle Torinese. xn3/gm/mca3