LECCE (ITALPRESS) – Tornano a rombare i motori della Suzuki Rally Cup dopo più di un mese dall’ultima tappa, e per il terzo round del 2024 il trofeo monomarca dedicato alle Suzuki in versione rallistica farà tappa al Rally del Salento. La gara organizzata da AC Lecce, giunta alla sua 56^ edizione, torna così in calendario dopo diversi anni di assenza, proponendo una sfida elettrizzante molto selettiva per gli 11 equipaggi presenti al via. Due i giorni d’azione, con un percorso di 420km di cui 86 cronometrati, divisi in 8 prove speciali che perfettamente racchiudono l’iconicità della gara salentina. Muretti a secco, asfalti salmastri, affacci a strapiombo sul mare: il rally che attraversa il “Tacco d’Italia” è una delle prove più difficili e particolari del panorama rallistico italiano e non solo, dove il coraggio di osare, la prontezza e la velocità tra le stradine sinuose faranno la differenza. Un round che ben si sposa dunque con il calendario 2024 della Suzuki Rally Cup, diverso dal Ciocco, da Alba e da tutti gli appuntamenti in programma, e che potrebbe rivelare non poche sorprese. La partenza dal cuore di Lecce, “La signora del Barocco”, riaccenderà anche la sfida generazionale che ha caratterizzato il monomarca nipponico in questa prima parte di stagione. Davanti a tutti partirà il giovane Sebastian Dallapiccola, piuttosto carico dopo la bella vittoria ad Alba con Fabio Andrian alle note. Il trentino si presenta alla sfida come leader del monomarca e dell’under25, e cercherà senza dubbio di dare un’ulteriore zampata per allungare in vetta a tutti. Più esperto però, e sicuramente più a suo agio in Salento visto che ci ha già corso, Roberto Pellè navigato da Luca Franceschini. Il senatore del trofeo ha vinto al Ciocco mentre ad Alba ha chiuso al 4° posto; in Salento partirà per cercare riscatto e ribaltare la situazione nell’assoluta. Alla carica anche l’altro giovane under25 Samuele Santero, in continua crescita dopo un 4° e 5° posto e che ora, affiancato da Matte a Modenini, avrà ambizioni più alte. Con gli stessi obbiettivi spingeranno Giorgio Fichera ed Alessandro Manco, soprattutto dopo l’ottimo secondo posto incassato al Rally Regione Piemonte che li ha rilanciati nella sfida per il vertice. Di 11 iscritti quasi la metà saranno under25, e tra questi non poteva mancare Alessandro Forneris in coppia con Mattia Rodighiero, lo scorso anno vincitore della Coppa ACI Sport di categoria ed in bagarre fino all’ultimo proprio per la classifica giovanile del trofeo. L’ultimo al via con una Suzuki Swift Sport Hybrid sarà poi Davide Bertini, che dopo lo zero al Ciocco partirà in cerca di riscatto e nuove conferme. Tra le vetture in lotta per la classifica “Racing Start” la battaglia sarà ancor più serrata, soprattutto in una gara che per tipologia di percorso potrebbe far arrivare le meno potenti “Boosterjet” ai vertici della classifica. Sicuramente ci proverà l’under Jean Claude Vallino, con Sandro Sanesi sulla destra della Suzuki Baleno, sfruttando anche l’assenza di Varesco, leader di categoria. Dopo il 2° posto ad Alba proverà a fare ancor di più Lorenzo Olivieri, navigato da Lucrezia Viotti, che in classifica insegue Vallino di solamente 4 lunghezze e che nel “Tacco d’Italia” potrebbe dar vita ad un grande duello per la vittoria. Cercherà in tutti i modi di inserirsi in questa sfida poi Stefano Vitali, un altro giovane under della Suzuki Rally Cup, che pian piano alla sua seconda stagione con Maurizio Vitali sta trovando sempre più ritmo e confidenza. Al via anche una delle due donne del trofeo Silvia Franchini, navigata da Francesco Fois, al suo primo anno nel monomarca ed alla sua seconda gara sulla vettura giapponese. Chiude infine l’elenco partenti il gentleman driver Marco Soliani, in coppia con Massimo Polizzi, che dopo aver saltato Alba torna in macchina a due mesi di distanza.

La partenza del 56° Rally del Salento sarà nella centralissima Piazza Mazzini, nel cuore di lecce, venerdì 24 alle ore 17.35. Alle 19.53 ci sarà poi una prima e selettiva speciale, la “Torre Paduli” di 11,3km. Seguirà poi al calare della notte, con i fari ad illuminare il pubblico, la prova spettacolo all’interno della Pista Salentina. Le vetture partiranno due a due alle 21.45 in una sfida ad inseguimento, uno show da non perdere nè in presenza nè in televisione. Sabato 25 poi ci sarà la parte più corposa della gara, con un gruppo di 3 prove da ripetere due volte. Oltre alla “Torre Paduli” verrà affrontata la “Ciolo”, con passaggi sul mare da lasciare senza fiato, e la “Specchia”, PS conclusiva e molto impegnativa che spesso ha fatto la differenza per la vittoria. Arrivo finale poi, con premiazione e festa per i vincitori, sempre nel cuore di Lecce a partire dalle 20.00.

Al via le Suzuki Swift Sport Hybrid allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale Ibride, con differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), centralina elettronica (ECU) di serie e cambio a sei marce originale. Questa è stata la prima vettura ibrida ammessa alle corse nei rally italiani. Si tratta in particolare delle Suzuki Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche della Classe Rally5/R1; le Suzuki Swift Sport 1600 allestite con le specifiche della Classe Nazionale Ra5N; le Suzuki BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start. Tutti i modelli sono leggeri, affidabili e resistenti, molto sensibili alla messa a punto e hanno caratteristiche che esaltano le doti di guida e la sensibilità dei piloti, permettendo di volta in volta agli equipaggi più abili di perfezionarsi ed a quelli più di giovani di apprendere le tecniche della specialità. Per uniformare ancor di più il livello delle prestazioni, tutte le auto della Suzuki Rally Cup monteranno i medesimi pneumatici Toyo.

Ammonta a 125.000 il montepremi messo in palio da Suzuki per i partecipanti alla Rally Cup. Al vincitore dell’assoluta andranno infatti 18.000 euro, mentre a quello delle “Racing Start” 6.000. Sono previsti tuttavia premi in denaro per le prime 10 posizioni assolute e per le prime 6 tra le “Boosterjet”, oltre a dei riconoscimenti per i tre migliori Under25, per i due migliori equipaggi femminili e per il vincitore della classifica riservata ai navigatori. Per ogni singolo appuntamento inoltre ci sarà un montepremi, con 1.500 euro destinati al vincitore assoluto e 1.000 per il trionfatore della categoria Racing Start.

