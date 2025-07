Suzuki Rally Cup, al Valli Ossolane crocevia stagionale per la lotta al titolo

ROMA (ITALPRESS) – È iniziato il girone di ritorno per la Suzuki Rally Cup, il trofeo promosso da Suzuki Italia giunto al suo quinto appuntamento di sette in programma, con i protagonisti del monomarca che si trovano ora ad un crocevia fondamentale per la lotta al titolo. Sarà sulle strade del profondo nord montano, sulle prove speciali del 61° Rally Valli Ossolane che le veloci ed agili Suzuki Swift Sport Hybrid torneranno a far cantare i motori, per due giorni di spettacolo ed azione il 19 e 20 luglio.

La gara valida anche come appuntamento del Trofeo Italiano Rally ha richiamato equipaggi da ogni dove, un elenco iscritti di numeri e qualità estrema in cui non poteva mancare la Suzuki Rally Cup con i suoi protagonisti. 87km di prove speciali per un percorso totale di 380, una PS da 24km, una prova spettacolo notturna, passaggi in paese, dossi, salti e tornanti mozzafiato saranno gli ingredienti di questo 5° appuntamento stagionale, da non perdere assolutamente. Presenti tutti i protagonisti della Suzuki Rally Cup, consci che al Valli Ossolane, su strade per molti nuove, si potrebbe giocare una parte importante della stagione. Sarà facile immaginare che ancora una volta a prendersi la scena saranno Lorenzo Varesco e Jean Claude Vallino, duellanti di questa stagione su Swift Sport Hybrid che hanno caratterizzato tutti i round precedenti.

Varesco navigato da Nicolò Bottega viene dall’ottima prestazione del Due Valli, quando ha strappato la terza pesante vittoria di forza sfruttando anche il ritiro del rivale. Il giovane Vallino infatti, vincitore invece al Rally Regione Piemonte, dovrà puntare con le note di Sandro Sanesi a riscattare l’uscita di strada veronese. Uno zero in classifica che è costato molto a Vallino, con Varesco che è salito in vetta a quota 86 punti, 12 lunghezze in più del rivale. Proveranno certamente a mettersi in mezzo a questa sfida a due poi gli altri under25 del trofeo, giovani a caccia di soddisfazioni. Tra questi sicuramente sarà in fiducia Stefano Vitali, navigato sempre da Maurizio Vitali per un equipaggio tutto in famiglia, forti dell’ottimo terzo posto ottenuto nell’ultimo appuntamento a Verona. In cerca di continuità invece Giorgio Basso Corradi, affiancato da Fulvio Alberti, dopo il 4° posto del Due Valli, il primo risultato utile da inizio stagione. Situazione opposta infine per Giovanni Villardi e Nicolò Barla, che devono ritrovare le buone sensazioni mostrate in avvio di stagione e mettere da parte lo zero incassato nell’ultima uscita. Storia a parte invece quella del siciliano Giorgio Fichera, che quest’anno è stato sfortunatissimo in praticamente tutti i round stagionali, quando per un motivo o per l’altro non ha mai portato a casa il risultato sperato. Affiancato da Giuseppe Barbera l’obiettivo sarà semplice, portare a casa una prestazione a lui soddisfacente.

Tra le “Racing Start”, le vetture ancora più simili a quelle stradali, il leader Andrea La Cola affiancato da Antonello Moncada avrà invece un bel da fare per cercare di tenere testa all’esperto Roberto Pellè. Il trentino non ha raccolto particolari soddisfazioni, e con Luca Franceschini proverà ad insidiare anche le prime posizioni della classifica generale. Il rombo dei motori comincerà a risuonare nella Val d’Ossola già dalle ore 8:30 di sabato, quando avrà luogo lo shakedown a Trontano. Alle 16:01 poi ci sarà la cerimonia ufficiale da Piazza IV Novembre, a Baveno, prima di entrare nel vivo alle 17:33 con la PS “Cannobina” (23,95 km), la speciale più lunga che subito potrà fare tanta classifica, seguita da riordinamento a Malesco e assistenza a Piedimulera. Alle 21:28 ci sarà il secondo passaggio sulla “Cannobina” notturna, mentre chiuderà la giornata la breve prova spettacolo “Zinox Laser – Druogno” (1,60 km) alle 22:10. Domenica 20 luglio si ripartirà alle 7:01 con trasferimento verso Piedimulera per un giro in assistenza, prima di rilanciarsi alle 8:27 con la PS “Fomarco” (4,40 km), e poi alle 9:15 la “Crodo” (9,50 km). Dopo riordinamento a Domodossola e assistenza a Piedimulera si replicherà con “Fomarco” (13:33) e “Crodo” (14:21). Il gran finale dei due giorni sarà poi la PS “DomoBianca 365” (9,70 km) alle 15:07, con l’arrivo e la festa a Domodossola prevista attorno alle 18.

– foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).