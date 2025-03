Suzuki racconta il suo impegno sostenibile

ROMA (ITALPRESS) - Debutta una nuova sezione del sito suzuki.it dedicata alla sostenibilità. A fare da filo conduttore sono i ciliegi sakura, i cui fiori sono per la cultura tradizionale giapponese un simbolo di benessere e di armonia con il mondo che ci circonda. Questa sezione racconta e condivide i temi cari al marchio giapponese come l’impegno a favore dell’ambiente e della Corporate Social Responsability, una responsabilità assunta negli ultimi anni in Italia così come su scala globale. In un mondo di equilibri fragili, l'obiettivo di Suzuki è quello di assumere comportamenti virtuosi e sensibilizzare clienti, dipendenti e partner a seguire buoni esempi, piccoli gesti quotidiani nelle scelte d’acquisto e nell’assunzione di stili di vita attivi e in simbiosi con la natura. Sono tre i punti cardine dell’impegno di Suzuki: Sviluppare prodotti di valore superiore focalizzandosi sul cliente; Creare un’azienda stimolante e innovativa grazie al lavoro di squadra; Puntare all’eccellenza individuale attraverso il miglioramento continuo. tvi/mrv