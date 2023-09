TORINO (ITALPRESS) – Suzuki è sinonimo di emozioni e passioni, elementi comuni al mondo della musica, con cui la casa di Hamamatsu continua a collaborare proficuamente. Suzuki è stata scelta per la quarta edizione italiana di “Don’t forget the lyrics! – Stai sul pezzo”, il gioco musicale televisivo diventato un clamoroso successo in 30 Paesi e che vede i concorrenti chiamati a ricordare i testi delle canzoni. La nuova stagione di “Don’t forget the lyrics! – Stai sul pezzo” che ha preso il via lunedì 11 settembre, sarà trasmessa dal canale Nove tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.30, con la conduzione del bravo e simpatico Gabriele Corsi. In totale saranno realizzate 60 puntate, messe in onda nell’arco di 12 settimane. Per la nuova stagione è stata scelta una Vitara 1.5 Hybrid 140 volt 4×4 Allgrip come protagonista della sigla.

Foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).