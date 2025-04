Suzuki presenta eVitara, primo modello elettrico

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki presenta il suo primo modello di veicolo elettrico (Bev), eVitara. La cui produzione inizierà presso lo stabilimento in India nella primavera del 2025, mentre le vendite inizieranno in Europa, India e Giappone, a partire dall’estate del 2025.

E’ caratterizzata da un design dal carattere assertivo in cui si uniscono forza e innovazione, un motopropulsore BEV che offre una guida agile e intuitiva, un sistema di trazione integrale “Allgrip-e” che fornisce non solo doti fuoristradistiche ma anche eccellenti prestazioni, e una piattaforma di nuova concezione “Heartect-e” specifica per ospitare le batterie.

L’esterno presenta un design accattivante caratterizzato da pneumatici di grande diametro e da un passo lungo, mentre gli interni presentano un display integrato con funzionalità avanzate. Il gruppo motopropulsore è costituito dall’efficiente sistema eAxle che integra il motore e l’inverter, insieme alle batterie al litio ferro-fosfato progettate per garantire sicurezza e affidabilità.

Il sistema consente un’accelerazione progressiva da fermo e un’accelerazione più decisa in fase di sorpasso ad ogni velocità. Mosso da due eAxles, assi elettrici indipendenti, uno all’anteriore e uno al posteriore, la tecnologia “Allgrip-e” è un sistema di trazione integrale elettrica che sfrutta tutta l’esperienza di Suzuki nella tecnologia 4wd. Questo sistema non solo fornisce elevate prestazioni, ma consente anche un controllo preciso del veicolo grazie ad una un’eccellente reattività.

Inoltre, include una modalità “trail” che consente di uscire senza intoppi da terreni difficili applicando la forza frenante alle ruote che slittano e distribuendo la coppia motrice al pneumatico opposto (funzione Lsd). Su eVitara, debutta la nuova piattaforma “Heartect-e”, sviluppata appositamente per i modelli Bev, che presenta una struttura leggera e robusta, una protezione dall’elevato voltaggio e interni spaziosi ottenuti grazie a sbalzi ridotti.

La struttura robusta della piattaforma elimina la necessità di longheroni d’irrobustimento massimizzando così la capacità di ospitare celle batteria. eVitara viene proposta con 3 versioni di propulsori e l’autonomia in modalità elettrica sarà rispettivamente: 346-345 km (in funzione dell’allestimento) per la versione 49kwh 2WD; 428 km per la versione 61kwh 2WD; 412-396 km (in funzione dell’allestimento) per la versione 61kwh 4WD.

Il sistema propulsive garantisce una partenza da fermo rapida e fluida e un’accelerazione decisa in fase di sorpasso da basse ad alte velocità e per la versione a 4 ruote motrici, i due motori elettrici posizionati sugli assali rendono performante la guida su fondi sconnessi.

Sul sistema Suzuki Connect di eVitara saranno disponibili nuove funzionalità dedicate: Informazioni sullo stato della batteria; Gestione della ricarica; Accensione a distanza del sistema di aria condizionata; Geolocalizzazione della vettura; Pianificazione dei viaggi; Personalizzazione dello sfondo.

-Foto Ufficio stampa Suzuki-

(ITALPRESS)