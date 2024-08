ROMA (ITALPRESS) – Il grande pattinaggio di figura approda a

Varese e Suzuki è in prima linea quando a scendere in pista sono i campioni del ghiaccio. La Casa di Hamamatsu è stata scelta come

Official Sponsor e Auto di “Japanese Dream Ice Gala”, una nuova

produzione di eccellenza che porterà alcuni tra i migliori atleti

al mondo a esibirsi a Varese insieme alla compagnia di Ghiaccio

Spettacolo. Un prestigioso ice gala a Varese con i migliori

pattinatori giapponesi, già protagonisti ai recenti Mondiali di

Toronto dove hanno vinto diverse medaglie d’oro e d’argento.

Insieme a loro, una delle stelle più splendenti dello sport del

ghiaccio, sul piano italiano ma anche internazionale: Carolina

Kostner. Grazie al supporto di Varese Sport Commission for Winter

Games, il progetto promosso da Camera di Commercio con Provincia e Comune di Varese per valorizzare il territorio in vista delle

Olimpiadi di Milano Cortina, quella di giovedì 15 agosto sarà una

serata da sogno per tutti gli appassionati di pattinaggio

artistico. Sul ghiaccio dell’ Acinque Ice Arena di Varese, si svolgerà “Japanese Dream – Ice Gala”: uno spettacolo unico, in cui a esibirsi, per la gioia del grande pubblico, saranno alcuni dei maggiori talenti a livello mondiale. L’impianto è stato scelto dalla nazionale Giapponese come base per il periodo pre olimpico di avvicinamento a Milano Cortina 2026 e rappresenta un’eccellenza dal punto di vista energetico essendo l’unico palazzo del ghiaccio certificato NZEB (Nearly Zero Energy Building) d’Europa. L’evento ha raggiunto il “sold out” in brevissimo tempo ed è prevista un’ampia copertura garantita da media nazionali e internazionali già accreditati. Per la prima volta in Italia, uno show vedrà in scena la nazionale del Giappone. L’evento inizierà alle ore 21 e rappresenterà l’inizio di una collaborazione significativa tra la Federazione Giapponese di Pattinaggio Artistico e Varese, scelta come base di allenamento per la nazionale del Sol Levante in vista delle Olimpiadi del 2026. Attraverso la partnership con Japanese Dream Ice Gala, Suzuki ribadisce la sua vicinanza al mondo degli sport del ghiaccio, che la vede Main Partner della FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio sin dal 2013.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]