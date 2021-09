Suzuki sarà main partner della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio per l’intera stagione 2021/2022, che culminerà nei XXIV Giochi Olimpici Invernali di Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio prossimi. L’annuncio dell’accordo, che dà continuità a un rapporto di collaborazione solido e duraturo, è stato dato Bolzano, nel corso dell’evento che celebra l’apertura dell’annata sportiva del ghiaccio. La manifestazione ha coinvolto oltre 90 atleti delle nove discipline che fanno capo alla Fisg. Il momento clou di questa tre giorni ha avuto come suggestiva cornice la centrale Piazza Walther, in cui si è svolta la cerimonia di consegna da parte di Suzuki di 14 vetture ad una selezione dei campioni delle varie squadre Nazionali Fisg che si sono maggiormente distinti nella scorsa stagione sportiva. Oltre a questa flotta, Suzuki sarà di supporto all’organizzazione fornendo mobilità green e sostenibile per tutte le esigenze di servizio. In virtù dell’accordo siglato con Fisg, gli Azzurri delle squadre nazionali di short track, pista lunga, hockey, pattinaggio di figura, pattinaggio sincronizzato, curling, stock sport, para ice hockey e wheelchair curling vestiranno negli impegni ufficiali divise con il logo Suzuki in evidenza. “Siamo felici ed orgogliosi di proseguire il nostro rapporto con Suzuki che in questi anni ci ha accompagnato con impegno, passione e professionalità – ha commentato il presidente di Fisg, Andrea Gios – Da sempre condividiamo gli stessi valori, la medesima visione ed obiettivi chiari verso il futuro, e siamo felici che a beneficiare di questo supporto siano per primi i nostri atleti, che sono sempre al centro del nostro progetto e in cui riponiamo speranze importanti e piena fiducia. La stagione olimpica e paralimpica che ci attende, pur nelle sue difficoltà, ci offre l’opportunità di sognare in grande e siamo certi che, insieme ad un partner così attento e presente come Suzuki, saremo ancora più pronti per centrare i nostri traguardi”. “Ringrazio la federazione italiana sport del ghiaccio e il presidente Gios, per aver riposto la propria fiducia in Suzuki – ha commentato il presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli – Saremo onorati di dare mobilità all’organizzazione e agli atleti delle nazionali sport del ghiaccio. Una partnership i cui i valori tecnici delle difficili discipline del ghiaccio ben si sposano con l’innovazione tecnologia e le performance delle vetture Suzuki caratterizzate dalla trazione integrale Allgrip”.

