ROMA (ITALPRESS) – Quando lo sport e la solidarietà vanno a braccetto, Suzuki è pronta a scendere in campo. La Casa di Hamamatsu è main sponsor de “La partita più bella del mondo”, l’incontro benefico di calcio organizzato da UGI-Unione Genitori Italiani che si terrà domenica 19 settembre a partire dalle ore 14.00 al campo “Malabaila” di Canale (Cn). L’annuncio è stato dato oggi in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si è tenuta presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte, in Piazza Castello a Torino. La manifestazione punta a raccogliere fondi per finanziare progetti a favore di bambini e ragazzi con malattie oncologiche. Un fine tanto nobile che ha portato a collaborare a questa iniziativa molte realtà di spicco, come l’ASD Canale Academy, l’Ente Fiera Internazionale del tartufo Bianco d’Alba, la Juventus FC e il Torino FC con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Canale e dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. Suzuki sostiene il progetto non solo con una donazione ma anche sul campo, mettendo a disposizione della squadra una rappresentativa composta da dipendenti degli uffici italiani di Suzuki. “La partita più bella del mondo” avrà in primis come protagonista la squadra chiamata “UGI O.D.V.100%”, la compagine fondata dall’UGI in collaborazione con il Torino FC e interamente composta da ragazze e ragazzi “off therapy”, ovvero guariti da tumore pediatrico. Con loro scenderanno in campo altre due rappresentative, l’ASD Canale Academy e la UGI ODV & Friends, che schiererà alcuni medici e tante personalità del mondo delle istituzioni, dello sport e dello spettacolo. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha già confermato la sua presenza come anche la band degli Eugenio in Via di Gioia, il cabarettista Franco Neri, lo chef Davide Palluda, il pilota Rinaldo “Dindo” Capello, l’artista Valerio Berruti, il tiktoker Pietro Morello e molti altri ancora. All’incontro prenderanno parte anche alcune vecchie glorie della Juventus e del Torino, per la gioia dei tifosi e degli appassionati di calcio. Il conduttore Alessandro Cattelan non potrà intervenire di persona ma promuoverà l’iniziativa con un video. L’incasso sarà interamente devoluto a favore dell’UGI. L’ingresso sarà a offerta libera, con un minimo fissato a 5 euro a persona.

