Suzuki è l’auto di Sanremo Giovani

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki conferma la propria presenza al fianco di Sanremo Giovani, il contest che lancia i talenti emergenti verso il palco più prestigioso della musica italiana. Con questa partnership, realizzata in collaborazione con Rai Pubblicità, Suzuki ribadisce il proprio impegno nel sostenere la creatività, la determinazione e la passione dei giovani artisti, condividendo i valori della musica: energia, autenticità e impegno. Da sempre Suzuki riconosce nella musica un linguaggio universale, capace di unire persone di età, culture e passioni diverse. E’ attraverso il supporto alla musica, che Suzuki intende sostenere la forza delle emozioni e la spontaneità delle note, per far vivere ai propri clienti, e ai potenziali tali, l’emozione dell’espressione artistica come legame tra gli individui, basato sull’autenticità. Sanremo Giovani, per Suzuki, significa sostenere chi sogna di trasformare la propria passione in un futuro artistico. Un legame che rispecchia i valori del brand – dinamismo, libertà, autenticità e voglia di sfidare i propri limiti – e che si intreccia con quelli della musica: passione, energia e impegno costante.

Sanremo Giovani andrà in onda il martedì su Rai 2, in seconda serata, con quattro appuntamenti condotti da Gianluca Gazzoli.

La finale – Sarà Sanremo – in programma domenica 14 dicembre, sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 e condotta da Carlo Conti. Al termine del contest verranno selezionati due artisti che calcheranno il palco dell’Ariston nel febbraio 2026, in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Suzuki sarà protagonista del programma Sanremo Giovani con i racconti delle Intro, che precedono la messa in onda: in queste pillole, Suzuki Swift Hybrid accompagna Gianluca Gazzoli in un viaggio tra le strade di Roma, fino agli studi di Via Asiago, luogo simbolo della musica e della radio italiana e studio del programma. Nella serata finale Sarà Sanremo, il brand sarà protagonista di un’anteprima con Carlo Conti alla guida della Suzuki Swift Hybrid per le strade di Sanremo. Ancora una volta, Suzuki sostiene la musica, i giovani e la passione che li muove verso il futuro.

