ROMA (ITALPRESS) – HySE (Hydrogen Small Mobility & Engine Technology), consorzio formato da Suzuki, Kawasaki, Honda, Yamaha e Toyota, iscriverà il prototipo di veicolo a idrogeno HySE-X1 alla “Mission 1000 Challenge” della Dakar 2024 che si terrà in Arabia Saudita dal 5 al 19 gennaio 2024.

Suzuki crede in una mobilità diversificata che rimanga vicina alle esigenze della vita quotidiana delle persone riunendo le tecnologie e le soluzioni a 360° e basa su 5 pilastri la strategia della mobilità del futuro, pilastri che poggiano sulla soddisfazione delle esigenze dei clienti o dei potenziali tali. Oltre a Elettrificazione, Biocarburanti, riutilizzo delle batterie, supporto a Start Up innovative (ad esempio nel campo della consegna autonoma di ordini, dell’utilizzo dello spazio aereo e dell’esplorazione spaziale, dei mezzi di supporto ai cittadini “deboli”) c’è la colonna portante dell’idrogeno, che ha portato alla nascita del consorzio HySE. E la realizzazione pratica dei programmi di ricerca di HySE passa anche per il motorsport, e precisamente per uno dei più duri rally al mondo: la Dakar, appunto.

Missione 1000 è una categoria del Programma Dakar Future, che mira a spingere le case automobilistiche a sviluppare tecnologie di propulsione di nuova generazione a zero emissioni, come i motori a idrogeno e gli ibridi elettrici o a biocarburante. HySE parteciperà alla Missione 1000 con il prototipo di veicolo ad idrogeno HySE-X1 che sarà guidata in alcune delle condizioni ambientali più difficili, in quello che è considerato l’evento motoristico più duro del mondo, offrendo un’eccellente opportunità per studiare le prestazioni del motore a idrogeno in tali condizioni. La partecipazione alla Dakar inoltre, aiuterà a promuovere la presenza e le iniziative di HySE, ampliando le possibilità di creare una rete globale e intersettoriale per la realizzazione di una mobilità compatta a idrogeno.

Il prototipo HySE-X1 che parteciperà all’evento si basa su un telaio costruito da Overdrive Racing (Racing Team, partner di HySE, con sede in Belgio) con un layout modificato per ospitare un serbatoio di idrogeno e un sistema di alimentazione. Il prototipo sarà spinto dal motore a idrogeno sviluppato da HySE per le moto, che l’ente sta attualmente utilizzando nelle sue attività di ricerca. Il rifornimento di idrogeno e la manutenzione saranno eseguiti da Overdrive Racing. HySE prevede inoltre di esporre un mockup dell’HySE-X1 presso lo stand del Motorsports Program al Japan Mobility Show 2023 che si terrà al Tokyo Big Sight (Ariake, Koto City, Tokyo). In qualità di associazione che mira a realizzare una società a zero emissioni di carbonio, HySE ha condotto ricerche sui motori a idrogeno di piccole dimensioni e intende continuare a farlo insieme alle aziende partner, lavorando per portare avanti la ricerca verso l’implementazione e la diffusione dei piccoli motori a idrogeno.

“Abbiamo deciso di partecipare al Rally Dakar, che sappiamo avere una ricca storia e tradizione – commenta Kenji Komatsu, presidente di HySE – Il motivo principale della nostra partecipazione è che ci dà la possibilità di comunicare i risultati della nostra ricerca in un modo facile da capire. Inoltre, partecipando all’evento, possiamo identificare potenziali problemi e perfezionare la nostra tecnologia per risolvere i temi tecnici necessari per la creazione di piccole mobilità a idrogeno il prima possibile. Ci auguriamo che tutti ci cerchino lì e facciano il tifo per noi”.

