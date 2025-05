Suzuki Challenge, concluso ad Alghero il secondo round stagionale

ROMA (ITALPRESS) – Si conclude ad Alghero una tre giorni di gara impegnativa e avvincente per i concorrenti del Suzuki Challenge, giunto al secondo round stagionale dopo l’appuntamento inaugurale del 15° Italian Baja di Primavera-Artugna Race, che si è svolto nel mese di aprile. Quattro prove speciali lungo i quattro settori selettivi di “Osilo-Tergu”, “Ittiri Arena-Musellos”, “Su Filigosu” e “Fiorentini”, tutte affrontate tra venerdì 16 e domenica 18 maggio su un percorso e un evento del tutto inedito per il calendario del trofeo e del Campionato Italiano Cross Country e SSV.

Ad aggiudicarsi la vittoria è ancora una volta Alfio Bordonaro, che dopo la trasferta friulana torna a trionfare anche nel tricolore assieme a Stefano Lovisa su Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1. Il catanese, già vincitore delle ultime tre edizioni del monomarca, porta a casa il secondo successo stagionale consecutivo e mantiene la leadership con un totale di 59 punti. Piazza d’argento per Michele Abeniacar, in gara su Grand Vitara di tipo T2 condiviso con Rocco Sbaraglia, con cui si è reso autore di una bella prestazione che gli ha permesso di volare in seconda posizione nella classifica riservata al trofeo.

Sale invece sul terzo gradino del podio Gianluca Morra, in coppia con Stefano Tironi su altro Grand Vitara appartenente ai veicoli di serie, mentre Stefano Sabellico accompagnato alle note da Andrea Taloni su Suzuki Grand Vitara chiudono quarti davanti a Lorenzo Codecà, navigato da Gilberto Menetti su altro Grand Vitara. Archiviato il weekend sull’Isola dei Quattro Mori, il Suzuki Challenge dà appuntamento a luglio per la terza tappa della stagione rappresentata dall’Italian Baja. Faranno poi seguito la seconda edizione del Baja dello Stella, in programma a settembre, e il Raid of the Champions, epilogo della stagione che porterà i protagonisti del monomarca in Ungheria.

– foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).