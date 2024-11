ROMA (ITALPRESS) – Il Raid of the Champions ha ufficialmente chiuso la stagione 2024 del Suzuki Challenge, trofeo promosso dalla casa di Hamamatsu giunto alla sua ventiquattresima edizione. Tante le sfide che hanno coinvolto i protagonisti del monomarca al volante dei fuoristrada targati Suzuki, che hanno cominciato la loro avventura nel mese di marzo con il 13° Italian Baja di Primavera – Artugna Race, sul territorio attorno alla provincia di Pordenone. La stagione è poi proseguita in toscana, a maggio, con il 2° Baja Colline Metallifere che ha preceduto l’appuntamento dell’Italian Baja 2024, valido per l’europeo, del 1° Baja dello Stella e del 5° Baja Vermentino – Terre di Gallura.

Gli equipaggi del Suzuki Challenge sono poi volati in Ungheria per l’atto finale della stagione, dove ad attenderli è stata una due giorni ricca di sfide e colpi di scena. E’ qui che i concorrenti hanno affrontato sette tratti cronometrati lungo i tre settori selettivi di “Romvàros-Bànya”, “Focipalya-Sàska” e “Sàska Erdo”, con la località di Sàska a fare da polo logistico della manifestazione. A conquistare la vittoria del Raid of the Champions per quanto riguarda la classifica del trofeo è ancora una volta Alfio Bordonaro, che centra il sesto sigillo del 2024. Dominio assoluto del siciliano, navigato da Stefano Lovisa su Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1, nuovamente vincitore del monomarca già in Sardegna dopo i successi del 2022 e del 2023 e che termina la stagione con ben 155 punti. Weekend positivo anche per Gianluca Morra, arrivato in Ungheria con l’obiettivo di concludere la stagione del Challenge in seconda posizione, piazzamento ambito anche da Lorenzo Codecà, distante di sole undici lunghezze. A spuntarla alla fine è stato il pilota navigato da Stefano Tironi su Suzuki Grand Vitara appartenente ai T2, che nonostante le difficoltà e le insidie presentate dal tracciato ha terminato la gara alle spalle di Bordonaro. Grazie al risultato ottenuto in terra ungherese Morra ha chiuso il 2024 con un totale di 74 punti. Trasferta in salita, invece, per Lorenzo Codecà fermato da problemi meccanici riscontrati al proprio Grand Vitara di tipo T2, e con Gilberto Menetti alle note, assieme al quale conclude al terzo posto nella graduatoria riservata al monomarca dopo aver collezionato 69,5 punti.

– foto ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]