ROMA (ITALPRESS) – Suzuki sarà auto ufficiale del Tour of the Alps 2022, la corsa a tappe UCI Pro Series che si svolgerà dal 18 al 22 aprile sulle magnifiche strade dell’Euregio, tra il Tirolo, l’Alto Adige e il Trentino. La Casa di Hamamatsu collaborerà con l’organizzazione e con il gruppo sportivo Alto Garda, fornendo loro una flotta di Suzuki Swace e di Suzuki Vitara che accompagneranno lo staff al seguito dei concorrenti e per tutte le esigenze logistiche legate all’evento. “Suzuki è onorata di essere scelta da Tour Of The Alps come auto ufficiale – commenta Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia – Il Tour of The Alps è una corsa iconica di altissimo livello, capace di entusiasmare il pubblico e permeata da un forte valore simbolico. Il tracciato varca i confini, diviene simbolo di unione tra i popoli e attraversa i magnifici paesaggi Dolomitici e del Tirolo, incontaminati, ricordando a tutti noi che è necessario rispettare la natura per lasciare alle generazioni future un pianeta migliore. Suzuki concretizza i suoi sforzi in una gamma di prodotti a basso impatto ambientale e promuove l’uso della bicicletta per uno stile di vita attivo e sostenibile”. Dal canto suo Giacomo Santini, presidente del gruppo sportivo Alto Garda, sottolinea che “siamo orgogliosi di proseguire nella partnership con Suzuki, un’azienda che non solo è all’assoluta avanguardia da un punto di vista tecnologico e della sensibilità energetica e ambientale, ma ha già da molti anni dimostrato di amare e credere nel ciclismo. Veder crescere questo rapporto è un ulteriore segnale che il nostro evento sta andando nella giusta direzione”.

Suzuki fornirà all’organizzazione del Tour of the Alps 2022 una flotta di auto rappresentative di tre varianti della tecnologia ibrida Suzuki: Vitara Hybrid 1.4, Vitara Hybrid 1.5 e Swace Hybrid. Il Tour Of The Alps vedrà al via 18 squadre, 10 delle quali appartengono alla categoria UCI World Tour, e si svilupperà su cinque tappe, per una lunghezza totale di 719 km.

(ITALPRESS).

