ROMA (ITALPRESS) – Suzuki sarà Auto Ufficiale del Giro Donne 2022, l’avvincente corsa che da quest’anno rientra nel circuito UCI Women’s World Tour e che costituisce la più importante gara a tappe nel panorama mondiale del ciclismo femminile. A questa 33^ edizione parteciperanno le migliori 24 squadre al mondo, mentre dieci saranno le tappe che le concorrenti dovranno affrontare. Il Giro Donne prenderà il via il domani da Cagliari (Sardegna) per concludersi il 10 luglio, a Padova (Veneto), dopo aver toccato anche l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Trentino-Alto Adige. “Suzuki è orgogliosa di essere stata scelta dal Giro Donne 2022. A qualsiasi livello sia praticato, lo sport del pedale incarna i valori della libertà, dell’amore per la vita attiva e sana all’aria aperta, oltre al rispetto della natura”, ha commentato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia. Suzuki mette a disposizione dell’organizzazione della corsa una flotta di Swace Hybrid e di Vitara Hybrid per spostarsi lungo il tracciato e per tutte le esigenze logistiche legate all’evento. Nella flotta del Giro Donne 2022 si ritroveranno due esempi della tecnologia ibrida Suzuki, Vitara Hybrid 1.4 e Swace Hybrid.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

