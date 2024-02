ROMA (ITALPRESS) – Il Trofeo Laigueglia apre la stagione italiana del grande ciclismo professionistico su strada e l’organizzazione del Trofeo, giunto quest’anno alla sua 61^ edizione, ha scelto Suzuki come auto dell’edizione 2024 che si correrà il 28 febbraio. Suzuki fornirà una flotta di auto ibride a supporto della gara e dei ciclisti in corsa. Al via della corsa ligure ci saranno 25 team, di cui ben nove del circuito World Tour, cui se ne aggiungeranno otto Professional e otto Continental. Saranno 175 gli atleti in gara con l’obiettivo di succedere a Nans Peters, il francese che ha conquistato l’edizione 2023.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

