TORINO (ITALPRESS) – I campionati europei di cross country “Piemonte 2022” hanno scelto Suzuki come auto ufficiale della 28esima edizione del campionato continentale di corsa campestre, che si svolgerà domenica 11 dicembre nel Parco de La Mandria, a Venaria Reale, alle porte di Torino. La manifestazione vedrà al via 622 atleti, di cui 338 uomini e 284 donne, in rappresentanza di 41 nazioni, tra cui tutti e sei i campioni continentali della scorsa edizione di Dublino. Suzuki supporterà l’European Athletics e lo staff del comitato organizzatore fornendo una flotta di vetture ibride che saranno utilizzate per tutte le esigenze logistiche legate alla corsa. La partnership si fonda su un’autentica comunione di valori tra l’Azienda e il mondo del cross country, ma trova una ragion d’essere anche nelle peculiarità delle auto Suzuki. Dinamica e brillante, oltre che attenta all’ambiente, la gamma 100% Hybrid della casa di Hamamatsu ha infatti le caratteristiche perfette per muoversi ai margini di una competizione podistica che si tiene in una straordinaria oasi di biodiversità, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Il percorso disegnato nel Parco per gli Europei di cross country “Piemonte 2022” prevede un suggestivo passaggio all’interno del Borgo Castello, nella magnifica Galleria delle Carrozze. Questo scenario regalerà un’emozione in più sia ai concorrenti sia ai telespettatori, che potranno seguire la gara in diretta su RaiSport e in Eurovisione. Chi vorrà invece vivere di persona l’atmosfera e incitare lungo il tracciato i corridori potrà assistere a EuroCross gratuitamente, accedendo all’area dall’Ingresso Ponte Verde. Suzuki, tra l’altro, è molto legata al Parco de La Mandria. Nelle scorse settimane, attraverso il progetto Green Friday, Suzuki si è impegnata a ripiantumare una parte del Parco devastata nello scorso mese di giugno da un’ondata di maltempo.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

