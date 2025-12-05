Supertennis Awards, Sinner e Paolini nella lista ufficiale dei vincitori per la stagione 2025

ROMA (ITALPRESS) – “La scomparsa di Nicola Pietrangeli ci ha imposto il rinvio a data da destinarsi dei SuperTennis Awards, il tradizionale tributo di fine anno dedicato alle eccellenze del nostro movimento. Un atto dovuto verso un gigante che ha posto le fondamenta della nostra storia. In attesa della riprogrammazione dell’evento, ufficializziamo i protagonisti di questa stagione irripetibile”. Questa la nota emessa oggi dalla FITP e da SuperTennis.

Di seguito l’elenco completo dei premiati, a partire da Jannik Sinner e Jasmine Paolini: Miglior giocatore dell’anno – Jannik Sinner; Migliore giocatrice dell’anno – Jasmine Paolini; Impresa dell’anno – Flavio Cobolli; Cuor di Leone – Matteo Berrettini; Cuor di Leonessa – Sara Errani; Ammazzasette – Elisabetta Cocciaretto; Insegnante – Heribert Mayr; Wheelchair – Hegor Di Gioia; Padel uomini – Flavio Abbate; Padel donne – Giulia Dal Pozzo.

E ancora: Beach Tennis – Mattia Spoto; Tpra tennis – Fabio Sciola; Tpra Pickleball – Valentina Guglielmi; Tpra Padel – Marco La Brocca; Campione d’Italia E-Sports – Matteo Dal Forno; Most improved – Lorenzo Musetti; Next Gen Uomini – Jacopo Vasamì; Coach – Stefano Cobolli; Sponsor – Nitto; Dirigente – Iano Monaco (premio postumo); Giornalista (Premio Oddo) – Emilio Mancuso; Miglior Torneo – Final 8 Coppa Davis.

