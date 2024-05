Superbonus, Tajani “No a retroattività, aperti al dialogo”

ROMA (ITALPRESS) - "Non c'è uno scontro, la questione riguarda un emendamento su cui non siamo d'accordo su due punti: è migliorativo rispetto al gesto che era circolato, ne prendiamo atto, ma crediamo che di debba migliorare per la questione della retroattività e della sugar tax", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione dell’incontro con il Consiglio confederale di Confcommercio in vista delle elezioni europee. xb1/ads/gsl