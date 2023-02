POTENZA (ITALPRESS) – “Come Regione Basilicata continuiamo a dare la disponibilità ad acquistare i crediti a sostegno delle famiglie, così come tanti altri Enti locali. E’ a ogni modo necessario prima di tutto dare una prospettiva certa a famiglie e imprese, nel breve e nel lungo termine. Il Governo Meloni ha avuto il coraggio di raccontare la verità agli italiani, adesso però tutti insieme bisogna evitare il caos”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

“Il Superbonus era già bloccato prima dell’ultimo decreto e non a caso erano intervenute le Regioni. Sono sicuro che i parlamentari miglioreranno il decreto, in sede di conversione, con le risultanze degli incontri tra Governo e associazioni di categoria: si parla degli F24 delle banche, del coinvolgimento delle aziende pubbliche – c’è anche una proposta di legge depositata in consiglio regionale di Basilicata dal capogruppo di FDI – e quindi confidiamo in una soluzione positiva”, conclude Bardi.

foto ufficio stampa Regione Basilicata

(ITALPRESS).

