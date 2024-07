DONINGTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu fa bottino pieno e dopo il successo in gara 1 e in Superpole Race fa sua anche gara 2 al Gran Premio di Gran Bretagna, in scena a Donington Park, valido per la quinta tappa del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. Il pilota turco della Bmw M 1000 RR, alla 48/ma vittoria in carriera, ha preceduto il nostro Nicolò Bulega (Ducati Panigale V4R). Sul gradino più basso del podio Alex Lowes, con la Kawasaki ZX-10RR, protagonista di un ottimo week-end sulla pista di casa. Quarto, un altro brotannico, Scott Redding (Bmw M 1000 RR) che ha chiuso davanti ad Alvaro Bautista (Ducati Panigale V4R) e ad altri due italiani Danilo Petrucci (Ducati Panigale V4R) e Andrea Locatelli (Yamaha YZF R1), rispettivamente sesto e settimo. Ottavo il sei volte campione del mondo, Jonathan Rea, che in Superpole Race aveva ottenuto il primo podio con la Yamaha YZF R1. A chiudere la top ten lo svizzero Dominique Aegerter (Yamaha YZF R1) e il nostro Axel Bassani (Kawasaki ZX-10RR). In classifica Razgatlioglu comanda con 241 punti davanti a Bulega con 200.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).