ROMA (ITALPRESS) – Danilo Petrucci insieme al Barni Spark Racing Team anche nella prossima stagione. Negli ultimi mesi il pilota umbro è una presenza costante nelle posizioni che contano con il team Barni Ducati dopo aver lottato in passato per il titolo nella STK1000 e aver conquistato tre podi nei primi nove Round di questa stagione. “Sono davvero contento. Quest’anno per me correre di nuovo in un Campionato del Mondo è stata una grossa sfida, al massimo livello. – ha commentato il pilota ternano – All’inizio è stata tosta. Non ero sicuro del fatto che venire in questo Campionato fosse stata la scelta giusta ma dopo alcune gare abbiamo trovato un buon feeling con il team e abbiamo conquistato degli ottimi risultati. Sia io che Barni vogliamo andare avanti per un’altra stagione con una moto ancora migliore e maggiore supporto da parte di Ducati e soprattutto maggiore esperienza con questa moto, le gomme e questo team. Puntiamo in alto”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]