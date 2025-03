ROMA (ITALPRESS) – “Portimão è una pista mediamente severa per i pneumatici, quindi rappresenta un ottimo proving ground per testare alcune novità, nel classico percorso di innovazione continua di Pirelli”. Così il direttore Racing Moto Pirelli, Giorgio Barbier, prima dell’appuntamento portoghese del Mondiale Superbike. A Portimão debutterà la nuova SC0 di gamma e due soluzioni di sviluppo: una soft posteriore e un’opzione da bagnato anteriore.

“Abbiamo deciso di promuovere la specifica D0640 a nuova SC0 di gamma posteriore: al suo debutto in WorldSBK ad Aragón come soluzione di sviluppo ha conquistato la fiducia dei piloti, e poi ha raccolto feedback positivi anche nei test invernali di Jerez e Portimão e nel Campionato Moto2, sia nei due GP corsi a Misano sia nei test pre-stagione di Jerez – spiega Barbier -. Promuoverla a mescola di gamma è stata quindi una decisione naturale perché ha dimostrato di essere migliorativa rispetto alla precedente SC0. Ma il nostro sviluppo è in costante e continua evoluzione: al fianco della nuova SC0 debutterà infatti una soft in specifica E0125, che riprende la mescola della SC0 di gamma ma presenta una carcassa differente, con l’obiettivo di offrire maggiore stabilità e costanza sulla distanza gara”.

“Portimão è un tracciato impegnativo in termini di abrasività, per questo motivo, come in passato, la SCQ solitamente disponibile per prove, qualifiche e Superpole Race sarà sostituita in questo ruolo dalla SCX. In caso di pioggia, i piloti del WorldSBK avranno due opzioni anteriori da bagnato, con la nuova E0158 che si affianca alla SCR1 di gamma”, ha aggiunto e concluso Barbier.

A partire dal round portoghese, la soluzione soft in specifica D0640, introdotta come opzione di sviluppo nel 2024 nel round di Aragón, verrà identificata come la nuova SC0 di gamma per il posteriore. Oltre alla nuova SC0 di gamma, i piloti del WorldSBK potranno contare anche sulla nuova E0125, una soft posteriore di sviluppo che debutta ufficialmente in Portogallo. Questa soluzione mantiene la mescola della SC0 di gamma ma presenta una struttura differente, progettata per migliorare la stabilità e garantire prestazioni costanti sulla distanza di gara.

In caso di pioggia, oltre alla SCR1 di gamma, sarà disponibile l’inedita specifica di sviluppo E0158. Questo pneumatico presenta una struttura innovativa per aumentare l’impronta a terra e migliorare la stabilità sul bagnato.

