NEW ORLEANS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Philadelphia si prende la sua rivincita e per la seconda volta alza al cielo il Vince Lombardi Trophy. Al Caesars Superdome di New Orleans gli Eagles dominano il LIX Super Bowl, battendo i bi-campioni in carica della Nfl, i Kansas City Chiefs, per 40-22. Jalen Hurts e compagni ‘vendicanò la sconfitta di due anni fa in Arizona e impediscono ai Chiefs di diventare la prima squadra nella storia della lega a vincere tre Super Bowl di fila. Philadelphia torna dunque sul trono sette anni dopo l’unico successo – all’epoca ottenuto a spese dei New England Patriots – mentre Kansas City resta ferma a quota 4 considerando anche i trionfi del 1969 e del 2019. Per Hurts il premio di Mvp: “Ho messo a frutto le mie esperienze, buone o cattive, usandole come carburante. Le cose arrivano al momento giusto, forse quel Super Bowl non era ancora il nostro momento – il riferimento alla sconfitta di due anni fa – A volte bisogna accettare che devi aspettare il tuo turno”. Gli Eagles hanno vinto sfruttando il loro principale punto di forza, la difesa. “La difesa vince i campionati. Abbiamo visto la differenza che ha fatto nella partita di oggi”, conferma il quarterback di Philadelphia.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

