PILA (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard trionfa in solitaria nella 14esima tappa del Giro d’Italia 2026, la Aosta-Pila (Gressan) di 133 chilometri con arrivo in salita e si prende la prima maglia rosa della sua carriera. Solito affondo del 29enne campione danese della Visma-Lease a Bike che ha fatto il vuoto: seconda posizione per l’austriaco Felix Gall (Decathlom), terzo l’australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe). È stata una tappa corta ma complicata per via dei 4350 metri di dislvello.

Nella fuga sono entrati diversi corridori di spicco tra cui Enric Mas, Einer Rubio (Movistar Team), Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek): la Visma ha controllato la corsa senza perdere troppo terreno dalla fuga, la frazione si è decisa sulla salita finale, lunga 16,5 chilometri: Ciccone ha provato ad affondare su Rubio, ma i due sono stati recuperati a cinque chilometri dal traguardo.

Subito dopo, grazie al lavoro di Davide Piganzoli, Vingegaard è scattato: Gall non è riuscito a rispondere, Giulio Pellizzari ha deciso di attendere e salire con un passo regolare per evitare un altro fuori giri, chiudendo quinto alle spalle di Piganzoli, quarto e migliore degli azzurri. Vingegaard, al suo terzo centro al Giro2026 dopo le tappe di Blockhouse e Corno alle Scale e trionfatore in carriera due volte al Tour e una alla Vuelta, passa così dalla maglia azzurra di miglior scalatore a quella rosa, persa dopo nove giorni dal portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorius), arrivato con 2’48” di ritardo.

Domani la quindicesima frazione, la Voghera-Milano di 157 chilometri, dedicata interamente ai velocisti, mentre lunedì ci sarà l’ultimo giorno di riposo prima del gran finale.

“Era il giorno che stavamo attendendo, lo avevamo segnato con una X sul calendario, volevamo conquistare la maglia rosa. I compagni hanno fatto un lavoro straordinario, mi hanno messo in una situazione in cui dovevo solo completare il loro lavoro. Per me è davvero speciale aver vinto oggi”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport il danese della Visma dopo aver vinto la quattordicesima tappa. “Volevamo combattere anche per la vittoria di tappa – ha dichiarato la nuova maglia rosa -, abbiamo reso dura la gara. È andata ancora meglio di quello che ci aspettavamo, sono contento che ci siano questi distacchi in classifica, abbiamo tre vittorie di tappa e la maglia rosa. Non so se manterrò anche quella azzurra, ma finora è stato un ottimo Giro d’Italia”.

ORDINE D’ARRIVO

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) in 3’53″01″

2. Felix Gall AUT (Decathlon) a 49″

3. Jai Hindley AUS (Red Bull-Bora) a 58″

4. Davide Piganzoli ITA a 1’03”

5. Giulio Pellizzari ITA s.t.

6. Thymen Arensman NED a 1’23”

7. Michael Storer AUS a 1’35”

8. Wout Poels NED a 2’08”

9. Jan Hirt CZE s.t.

10. Egan Bernal COL s.t.

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) in 56h08’41”

2. Afonso Eulalio POR (Bahrain-Victorious) a 2’26”

3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM) a 2’50”

4. Thymen Arensman NED a 3’03”

5. Jai Hindley AUS a 3’43”

6. Giulio Pellizzari ITA a 4’22”

7. Michael Storer AUS a 4’46”

8. Ben O’Connor AUS a 5’22”

9. Derek Gee CAN a 5’41”

10. Davide Piganzoli ITA a 6’13”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) 131 punti

2. Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) 130

3. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 76

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA AZZURRA)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) 161 punti

2. Jardi Van der Lee NED (EF Education-EasyPost) 77

3. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) 75

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain-Victorious) in 56h11’07”

2. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-Bora) a 1’56”

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).