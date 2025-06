Summer Fancy Food, Lollobrigida “Straordinaria inaugurazione con Baggio”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Straordinaria l'inaugurazione del padiglione italiano con un uomo grandioso che, oltre ad essere un campione, è una persona di grandissima qualità umana. che ancora oggi è al servizio dell'Italia per promuovere i nostri prodotti e ovviamente è stato festeggiato con una straordinaria cassata siciliana a forma di Italia". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in occasione dell'inaugurazione del padiglione italiano al New York Summer Fancy Food Show 2025, insieme a Roberto Baggio. "Al Fancy Food rivendichiamo ancora una volta la volontà di rafforzare il mercato americano che è un mercato straordinario", aggiunge. mgg/azn (intervista e video di Stefano Vaccara)