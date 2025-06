Summer Fancy Food, Fiasconaro “Made in Italy sempre più forte negli Usa”

NEW YORK (ITALPRESS) -"E' stato davvero un trionfo questo momento inaugurale, che sia di auspicio per un sistema agroalimentare italiano ancora più importante nel mercato degli Stati Uniti. Nonostante i dazi noi siamo sereni nell'affrontare queste problematiche". Lo ha detto il maestro pasticciere Nicola Fiasconaro, in occasione dell'inaugurazione del padiglione italiano al New York Summer Fancy Food Show 2025, insieme a Roberto Baggio. Il momento clou della cerimonia è stato il taglio di una cassata siciliana monumentale a forma di Italia, realizzata da Fiasconaro. xo9/mgg/azn (intervista e video di Stefano Vaccara)