Summer Fancy Food, Morrone “Tutelare l’eccellenza agroalimentare”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Noi dovremmo tutelare l'eccellenza agroalimentare, quindi l'anticontraffazione dei marchi, la difesa del Made in Italy, dei nostri prodotti, e abbiamo un filone di inchiesta aperto su questo". Lo ha detto Jacopo Morrone, Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, a margine del Summer Fancy Food Show a New York. xo9/mgg/azn (intervista e video di Stefano Vaccara)