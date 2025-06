Summer Fancy Food, Lollobrigida “Ricchezza da promozione Made in Italy”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Promuovere i nostri prodotti, raccontarci, rendere visibile il legame tra i prodotti e il territorio diventa un motore economico e crea ricchezza in Italia. Crea ricchezza anche nei paesi che ci ospitano e ci porta ovviamente ad avere più risorse per garantire quell'equità sociale che è necessaria per la prosperità di un popolo". Lo ha detto il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine del Summer Fancy Food Show a New York. La delegazione ministeriale e istituzionale ICE, insieme a tutti gli ospiti, si sono incontrati a Times Square. f11/mgg/gtr