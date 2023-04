LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha confermato che una compagnia internazionale ha chiesto alle autorità maltesi di assisterli nell’evacuazione dei propri dipendenti dal Sudan.

Il ministro degli Esteri maltese Ian Borg ha detto al Parlamento che Malta sta aiutando un’azienda internazionale a evacuare i suoi lavoratori, tuttavia, “nessuno dei dipendenti è maltese”.

Il Times of Malta ha riferito che la compagnia internazionale è il Corinthia Group, che è interamente di proprietà dei maltesi e ha un hotel nella capitale del Sudan Khartoum. Nessun cittadino maltese è presente all’albergo, tuttavia, la direzione dell’hotel sta facendo del suo meglio per garantire la sicurezza di tutti i dipendenti e degli ospiti.

Due settimane fa sono scoppiati combattimenti tra le forze fedeli al capo dell’esercito sudanese Abdel Fattah al-Burhan contro quelle del suo ex vice Mohamed Hamdan Daglo.

Il ministro degli Esteri maltese ha inoltre confermato in Parlamento che nei prossimi giorni visiterà Etiopia e Rwanda per parlare del conflitto con i leader africani.

(ITALPRESS).

