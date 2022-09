NAPOLI (ITALPRESS) – “Il sud per me è una grande occasione di sviluppo per questa nazione. Credo che sia mancata in questi anni soprattutto una visione industriale che coinvolga soprattutto il sud su settori non adeguatamente valorizzati, penso al tema dell’economia del mare e penso all’energia”. Lo dice il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che parla a Napoli a margine dell’appuntamento elettorale di chiusura della campagna elettorale all’arenile di Bagnoli. “Nel dramma della situazione attuale noi abbiamo una grande occasione soprattutto per il sud: i gasdotti dal Nordafrica e dal Mediterraneo occidentale arrivano qui al sud. Qui non mancano sole, mare e vento, con un po’ di soldi e un po’ di intelligenza noi possiamo fare del sud l’hub di approvvigionamento”.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it