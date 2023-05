SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Tutti devono sapere che noi governatori del sud, al di là delle appartenenze politiche che comunque sono importanti, apparteniamo alla nostra terra e all’Italia: noi collaboriamo in tutto e per tutto, ma questo prevede che anche il Governo collabori”. Lo dice il Presidente della Puglia, Michele Emiliano, intervenendo in videoconferenza al secondo forum “Verso Sud” organizzato a Sorrento (Napoli) da The European House – Ambrosetti. “La Puglia – afferma il governatore – ha fatto un salto di qualità impressionante sotto ogni aspetto, i nostri dati economici sono particolarmente buoni. Però partiamo da dati difficili, basta poco, una decisione sbagliata da parte del Governo o dell’Europa, una pandemia o un conflitto energetico militare e si rischia di dover ricominciare. Un altro nemico micidiale sono le condizioni ambientali: la Puglia ha investito una somma senza precedenti per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Abbiamo speso tutti i soldi che si potevano e avremmo bisogno di altro denaro. In moltissime questioni la vera differenza non è tra destra e sinistra, ma tra nord e sud. Ogni successo di Toma, De Luca, Marsilio, Occhiuto, Bardi è un successo di noi tutti”.

– foto: ufficio stampa Regione Puglia

(ITALPRESS).