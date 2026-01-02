Successo al Teatro Petruzzelli di Bari per il Capodanno solidale della Nuova Fiera del Levante

BARI (ITALPRESS) – Al Teatro Petruzzelli di Bari si è tenuto il Capodanno solidale organizzato da Nuova Fiera del Levante a favore dell’Unicef, durante il quale è stato proposto lo spettacolo “Mi ritorni in mente” con Mogol. Il celebre autore, accompagnato dal coro Medit Voices e da un’orchestra di cinque musicisti diretti dal maestro Angelo Valori, ha raccontato la nascita di alcune tra le più amate canzoni scritte insieme a Lucio Battisti. Da “Un’avventura” a “Il mio canto libero”, passando per “Fiori rosa fiori di pesco” e “Amarsi un po’”, lo spettacolo ha ripercorso decenni di musica che hanno segnato intere generazioni, cantando all’unisono in un’atmosfera coinvolgente. “Abbiamo iniziato il 2026 con un gesto di solidarietà importante – ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante. Il teatro pieno è la risposta positiva alla nostra idea di un Capodanno benefico, che coinvolga la città e aiuti i bambini, il futuro del mondo. Per noi è un risultato straordinario e stiamo già pensando alla prossima edizione”.

Dopo la beneficenza realizzata con il ricavato della Campionaria Internazionale della Fiera del Levante, questa iniziativa rappresenta un’ulteriore azione concreta a sostegno dell’Unicef, con cui la società guidata da Frulli ha sottoscritto lo scorso luglio un protocollo d’intesa triennale. L’intero incasso della serata – circa 60.000 euro – sarà devoluto all’organizzazione, da sempre impegnata nella tutela e protezione dei bambini nel mondo.

“Mi ha fatto piacere intervenire in una serata così emozionante – ha affermato Mogol -. Il lavoro fatto da me e Battisti si è basato sulle emozioni: abbiamo cercato di far raccontare la musica dalle parole. Quando parole e musica dicono le stesse cose, arriva l’emozione. Abbiamo fatto bene, perché è arrivata fino ad oggi”.

Considerato uno degli autori più autorevoli della musica italiana, Mogol ha saputo trasformare sentimenti e storie comuni in poesia popolare, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale nazionale. Nato nel 1936, il suo primo grande successo risale al 1961, con la vittoria al Festival di Sanremo grazie al brano Al di là. Negli anni successivi firma numerosi altri successi, ma il suo nome resta indissolubilmente legato al celebre sodalizio con Lucio Battisti, con cui ha realizzato circa 140 canzoni diventate pietre miliari della musica italiana.

A interpretare alcune di queste è stato il coro Medit Voices, guidato dal direttore Angelo Valori. L’ensemble vocale, noto per la qualità degli arrangiamenti e per la capacità di spaziare tra generi diversi – dal pop d’autore alla musica contemporanea – si è distinto per l’attenzione all’interpretazione, la fusione timbrica e la cura delle dinamiche vocali. Nel corso della serata ha proposto anche alcune piacevoli divagazioni rispetto al concept dello spettacolo, includendo, vista la ricorrenza, alcuni classici natalizi.

“In un Petruzzelli gremito in ogni ordine e posto abbiano assistito ad un concerto a dir poco meraviglioso – ha commentato Nicola Graziano, presidente dell’Unicef Italia -. Il primo giorno del 2026 non poteva presentarsi in un modo migliore preludendo ad un anno pieno di solidarietà e sostegno per i bambini e le bambine del mondo che stanno a cuore non solo ad Unicef ma da ieri a tanti uomini e donne di Bari e della Puglia che hanno accolto con gioia il mio appello a sostenere le iniziative Unicef. Un grazie sentito e speciale a Gaetano Frulli che da subito ha iniziato la sua opera di trasformare la vision solidaristica della Fiera del Levante in azioni concrete e in sostegno economico tangibile alle iniziative di Unicef”.

Presentato anche il prossimo appuntamento che vedrà collaborare Nuova Fiera del Levante, Unicef e la città di Bari: il meeting nazionale dei volontari. Ad aprile, i numerosi volontari provenienti da tutta Italia affolleranno le strade della città, creando una scia di azzurro Unicef che si fonderà con il colore del mare che bagna il lungomare barese. Un’immagine suggestiva, capace di restituire quell’emozione unica che nasce dall’impegno condiviso per sostenere i sorrisi dei bambini e delle bambine di tutto il mondo.

