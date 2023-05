BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Inizia con due medaglie il Campionato Europeo Under 23 dell’Italia a Budapest. Medaglia d’argento per Vittoria Ciampalini e bronzo per Anna Cristino nel fioretto femminile. Grande prestazione per Vittoria Ciampalini che vede la sua corsa verso il titolo europeo fermarsi solamente in finale. L’atleta delle Fiamme Oro, ha iniziato il tabellone di eliminazione diretta con il successo sulla moldava Cojocari per 15-7. Nel tabellone da 16, la toscana ha avuto la meglio sulla slovacca Cantucci con un netto 15-4. La certezza della medaglia per Ciampalini è arrivata nel derby dei quarti di finale contro Lucrezia Cantarini, con il 15-11 finale. Una grande rimonta ha poi permesso a Vittoria di battere la Lacheray in semifinale con il punteggio di 15-13. In finale la sconfitta contro l’ucraina Sopit per 15-10 che ha reso d’argento la sua avventura a Budapest. Prova da applausi anche per Anna Cristino che ha conquistato la medaglia di bronzo sempre nel fioretto femminile. Il suo tabellone di eliminazione diretta è iniziato con un successo sulla tedesa Hohenadel nelle 64 con un 15-6 per superare poi in quello da 32 la romena Corbu grazie al 15-11. L’atleta del Centro Sportivo Carabinieri nel turno da 16 ha avuto la meglio sulla romena Saveanu per 15-6. Nei quarti di finale, l’azzurra ha battuto l’ungherese Poltz con un netto 15-7 assicurandosi la medaglia. Lo stop è arrivato in semifinale per 15-12 contro l’ucraina Sopit. Soltanto il derby nei quarti di finale ha fermato la corsa di Lucrezia Cantarini. La fiorettista del Club Scherma Jesi, dopo una grande giornata, è stata battuta da Vittoria Ciampalini nel match valido per la medaglia concludendo in 6^ posizione, 27^ la quarta azzurra Margherita Lorenzi. Nella sciabola maschile si ferma ad un passo dal podio la prova di Pietro Torre e Mattia Rea. Il toscano delle Fiamme Oro, numero 1 dopo la fase a gironi, ha battuto lo spagnolo Florenz De Vargas per 15-9 prima di superare il polacco Stasiak all’ultima stoccata con un 15-14. Stop nei quarti di finale e 5° posto contro lo spagnolo Madrigal con il 15-7 finale. Settima posizione per Mattia Rea. Il campano del Centro Sportivo Carabinieri ha iniziato il suo tabellone di eliminazione diretta con il successo sull’ucraino Dziuba per 15-12 e poi con il francese Garrigue con un 15-10. Nei quarti di finale lo stop contro il romeno Zmau con il 15-13 finale. Così gli altri due azzurri: 20° Luca Fioretto, 43° Giorgio Marciano. Domani i Campionati Europei Under 23 di Budapest continueranno con le prove individuali di spada femminile alle 9, l’Italia in pedana con Gaia Traditi, Sara Maria Kowalczyk, Alessia Pizzini ed Emilia Rossatti. Dalle 11.30 il fioretto maschile (Tommaso Martini, Giulio Lombardi, Alessio Di Tommaso, Federico Pistorio).

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com