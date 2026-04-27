Su San Marino RTV debutta “Point Break” con Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via mercoledì 29 aprile alle 22.30 sul canale unico 550 di San Marino RTV diretta da Roberto Sergio, “Point Break, il punto di rottura”, il nuovo appuntamento settimanale dedicato all’attualità politica ed agli scenari internazionali. Conducono Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti. Per dieci puntate, il programma offrirà analisi e confronto sui principali fatti di politica interna ed estera, con spazio anche alle tendenze social del momento, analizzate ed interpretate per coglierne l’impatto sul dibattito pubblico. Elemento distintivo della trasmissione sarà il coinvolgimento degli studenti della Scuola di Giornalismo della Luiss Guido Carli, che nel corso di ogni puntata proporranno domande, osservazioni e commenti, arricchendo il confronto con lo sguardo delle nuove generazioni. Per l’esordio del 29 aprile saranno in studio Debora Bergamini, vicesegretaria di Forza Italia e responsabile Esteri del partito, chiamata ad analizzare i nuovi assetti internazionali e le traiettorie di rinnovamento del suo partito.

A seguire l’intervento di Vittorio Emanuele Parsi, politologo, tra i più autorevoli studiosi di geopolitica e relazioni internazionali. Nella parte finale della trasmissione, il confronto sarà affidato a due voci di primo piano del panorama culturale italiano: Giovanni Orsina, politologo e direttore della School of Government della Luiss Guido Carli, e Michela Ponzani, storica, autrice di numerosi saggi e studi sulla Resistenza e sull’Italia repubblicana. Attraverso le loro competenze, il programma proporrà una lettura trasversale del crescente clima di odio che attraversa le società occidentali: dalla radicalizzazione del confronto pubblico fino alla crisi del dialogo democratico.

– credits foto copertina: a sinistra IPA Agency, a destra Daniele Ruvinetti –

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