Su Rai3 “Spes” racconta il senso della speranza

ROMA (ITALPRESS) – Nove puntate (in onda il sabato, in seconda serata, dal 12 aprile) per rispondere all’invito fatto da papa Francesco a giornalisti e comunicatori in occasione del Giubileo del Mondo della Comunicazione, lo scorso gennaio: “Il vostro storytelling sia anche hopetelling, raccontate storie di speranza, storie che nutrono la vita”.

Si tratta di “Spes”, programma targato Rai Approfondimento e Rai Vaticano e affidato alla conduzione di Incoronata Boccia (vicedirettrice del Tg1), con la partecipazione di Stefano Ziantoni (responsabile Rai Vaticano) che chiuderà ciascuna puntata con il suo editoriale.

Ogni puntata, spiega Ziantoni, “avrà un titolo che sarà una parola presa dalla Bolla di indizione del Giubileo 2025”; questa parola, rappresentativa di un tema, sarà a sua volta declinata “seguendo altre due parole, anch’esse tratte dalla Bolla”. Si parte dai giovani (le parole sono “sogni” e “delusioni”; seguiranno, tra le altre, puntate dedicate agli anziani (tra fiducia e timori), al creato (tra armonia e disordine), alla scienza (tra certezza e dubbio) e via dicendo.

“‘Spes’ è il nostro piccolo contributo al racconto del Giubileo. È dovere della Rai estenderne il messaggio oltre le Mura Vaticane – dice il direttore di Rai Approfondimento Paolo Corsini – Abbiamo scelto di andare oltre i singoli eventi giubilari e la mera funzione educativa e di andare al cuore del vero significato del Giubileo: ‘Spes non confundit’, cioè ‘La speranza non delude’”.

In questo senso, “Spes” “è una piccola inchiesta sulla speranza nella società di oggi”. In ciascuna puntata ci saranno servizi, interviste e ospiti tra i quali, anticipa Boccia, monsignor Guido Paglia (nella puntata sugli anziani) e il cappellano dell’ospedale San Camillo di Roma don Andrea Verde (nella puntata sui giovani).

Alla conferenza di presentazione di Spes è intervenuto, con un videomessaggio, monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e responsabile dell’organizzazione del Giubileo: “Spes è un programma nel senso pieno che offre la possibilità di costruire insieme qualcosa che possa dare più corpo alla speranza. La speranza ha diversi volti, dobbiamo individuare quello più giusto, perché la speranza non delude”.

