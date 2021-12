TORINO (ITALPRESS) – Il marchio Jeep ha realizzato un test per valutare le proprie conoscenze sulla guida “invernale” e per apprezzare le doti vincenti dei SUV Renegade, Compass e Wrangler equipaggiati con il sistema di trazione integrale 4xe Plug-In Hybrid. Il tutto impreziosito da pochi ma utili consigli firmati Jeep per affrontare le avversità stagionali con sicurezza e serenità. Merito della nuova trazione integrale che consente ai modelli 4xe non solo di conservare le prestazioni 4×4 delle versioni termiche ma di migliorarle ulteriormente, assicurando la motricità per muoversi in sicurezza anche sulla neve o sul ghiaccio. Il suo segreto? La combinazione tra motore a combustione interna e propulsione elettrica, su cui si basa la trazione 4xe, fornisce una coppia maggiore rispetto a quella erogata da una vettura a combustione interna convenzionale e garantisce la possibilità di regolarla con estrema precisione sia nelle fasi di spunto sia nella guida a quattro ruote motrici più impegnativa, quando è necessario un rapporto di trasmissione ridotto.

4xe identifica “l’elettrificazione secondo Jeep” e amplifica i valori fondamentali del marchio, prima di tutti la libertà di “andare ovunque e fare qualsiasi cosa” grazie alla modalità di guida “full electric”: è libertà di andare davvero ovunque e senza pensieri anche nella stagione invernale, in linea con il DNA del brand. Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, le Jeep 4xe combinano tutti i vantaggi delle emissioni zero in modalità elettrica con le prestazioni all-terrain e la sicurezza delle 4 ruote motrici. Inoltre, i conducenti Jeep possono beneficiare di sistemi e dotazioni di riferimento per la guida sicura su neve e fondi scivolosi, tra cui: la modalità dedicata Snow su Renegade e Compass 4xe, che consente di ridurre al minimo il sovrasterzo e massimizzare la trazione, e avanzati sistemi di trazione 4xe; sulla Wrangler 4xe la modalità 4H part time è ideale e per affrontare terreni innevati grazie alla coppia ripatita 50 (anteriore)/50 (posteriore) in modo permanente; l’Hill-Descent Control, che controlla la velocità in discesa agendo sui freni anteriori e posteriori per una guida sicura anche in inverno (su Renegade e Compass 4xe); la Wrangler 4xe invece utilizza il Selec-Speed® Control che mantiene la velocità impostata in discesa, salita e in piano, come un off road cruise control.

Il differenziale posteriore a slittamento limitato, equipaggiato sulla Wrangler 4xe Sahara, indirizza in modo automatico la coppia tra le ruote posteriori a seconda delle condizioni di aderenza per massimizzare la trazione anche sulla neve; la Wrangler 4xe Rubicon invece si contraddistingue per il bloccaggio dei differenziale posteriore e anteriore, che aumenta la motricità su fondi a bassa aderenza e ad aderenza differenziata, ideale anche nella guida d’inverno. La funzione eCoasting che consente anche di sfruttare nelle lunghe discese l’energia cinetica della vettura per rigenerare energia e accumularla nella batteria. Ciò non solo va a vantaggio dell’efficienza e dell’ecologia, ma consente attraverso il settaggio più intenso dell’e-coasting di garantire una ricarica della batteria più rapida durante la marcia, ottimizzando l’energia prodotta in fase di frenata, decelerazione e veleggio. Senza dimenticare che, rigenerando energia, aumenta anche la potenza frenante.

Infine, per trasportare comodamente l’attrezzatura sportiva per la neve, i modelli Jeep 4xe dispongono di un’ampia gamma di accessori autentici powered by Mopar® : si tratta delle barre trasversali nere sulle quali si possono montare le varie tipologie di portaggio come il box e il porta sci/snowboard, il singolo portasci o ancora il tappeto per il vano baule in gomma, con logo Jeep, facilmente lavabile che permette di non sporcare l’auto quando si caricano soprattutto nella stagione invernale oggetti come gli scarponi innevati o le scarpe sporche di fango.

A questo punto non resta che mettersi alla prova con il test realizzato dal marchio americano per conoscere il proprio livello di guida “invernale”. Senza mai dimenticare pochi ma utili consigli firmati Jeep che, uniti alle caratteristiche tecniche e alle dotazioni specifiche dei modelli Jeep 4xe, consentono di vivere la stagione fredda senza pensieri, all’insegna di quell’attenzione che da sempre il brand pone alla sicurezza dei conducenti, delle loro famiglie e dei loro veicoli.

