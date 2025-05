Su Amazon tornano le eccellenze del Made in Italy

Su Amazon tornano le eccellenze del Made in Italy

MILANO (ITALPRESS) - Le eccellenze italiane sono protagoniste dei Made in Italy Days su Amazon.it: otto giorni di offerte su un’ampia selezione di prodotti disponibili dal 26 maggio al 2 giugno, per coronare la Festa della Repubblica Italiana. Dalla cucina, con specialità tipiche gastronomiche, vini e liquori, al mondo della casa e dell’arredamento, passando per abbigliamento, accessori e prodotti di bellezza, è possibile scegliere tra un’ampia selezione di prodotti provenienti da tutta Italia, scoprendo anche specialità locali da Nord a Sud. mgg/azn