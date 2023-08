Stupro Palermo, Prefetto “Gravissimo ma non colpevolizzare la città”

PALERMO (ITALPRESS) - "L’episodio della violenza di gruppo è gravissimo, ma la città non va colpevolizzata: dobbiamo favorire un cambiamento culturale, perché è molto grave che ci siano ragazzi che ancora manifestano atteggiamenti arretrati e maschilisti". Così il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, a margine di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per affrontare il tema della sicurezza nelle aree della movida, anche alla luce dello stupro di gruppo ai danni di una 19enne. xd8/vbo/gtr